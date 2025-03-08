وزارة المياه: تخزين السدود ما زال دون المستويات المعتادة

وأضاف سلامة ، أن الكميات المسجلة حتى هذا الوقت من عمر الموسم المطري من هذا العام مقارنة مع المسجلة العام الماضي، سجلت انخفاضا بنسبة 26.6%، إذ بلغت الكميات المخزنة العام الماضي 45% من الطاقة التخزينية للسدود بواقع 143 مليون م³، مقارنة مع 33% بواقع 95 مليون م³ سجلت هذا العام.
وأكد أنه مع انتهاء الموسم المطري ستعلن الوزارة الإجراءات والخطط المعتمدة التي ستتخذها بشأن تأمين المياه للمواطنين.
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