 
السبت 2025-03-08 04:12 م
 

وزارة المياه: تخزين السدود ما زال دون المستويات المعتادة

وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن
وزارة المياه
 
السبت، 08-03-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن كميات المياه المخزّنة في السدود ما تزال دون المستويات المعتادة.

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وأضاف سلامة ، أن الكميات المسجلة حتى هذا الوقت من عمر الموسم المطري من هذا العام مقارنة مع المسجلة العام الماضي، سجلت انخفاضا بنسبة 26.6%، إذ بلغت الكميات المخزنة العام الماضي 45% من الطاقة التخزينية للسدود بواقع 143 مليون م³، مقارنة مع 33% بواقع 95 مليون م³ سجلت هذا العام.


وأكد أنه مع انتهاء الموسم المطري ستعلن الوزارة الإجراءات والخطط المعتمدة التي ستتخذها بشأن تأمين المياه للمواطنين.

 
 
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