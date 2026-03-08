الأحد 2026-03-08 02:34 م

وزارة المياه تضبط حفارة مخالفة تحفر بئرًا في المفرق

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام، ضبطت حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف في المفرق – داخل غرفة مغلقة بالطوب – ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة "أحكام السيطرة على مصادر المياه".اضافة اعلان


حيث تم حجز الحفارة وردم البئر من قبل الكوادر الفنية، وحجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون، وإحالتها للمحكمة.
 
 


