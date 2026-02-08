وزارة المياه تضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن الفرق الفنية المختصة والأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الحفارة و3 أشخاص وردمت البئر المخالفة، وجرى حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية، مع استمرار العمل لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر للجهات القضائية.
وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، وخاصة مرتبات الأمن الوقائي وجميع مرتبات وضباط الأمن العام على جهودهم المتواصلة، مشددة على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات على المياه.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم
-
تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد نجاحهم بالدورة التكميلية
-
تحديد دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان
-
إطلاق تطبيق نقابة المهندسين وموقعها الإلكتروني بحلتهما الجديدة
-
العودات يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
الاعتداء على الشاحنات الأردنية في سوريا .. القصة الكاملة
-
حراك تجاري نشط في أسواق المزار الجنوبي بالكرك قبيل رمضان
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية