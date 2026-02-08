وزارة المياه تضبط حفارة مخالفة في الموقر وتوقيف 3 أشخاص

12:49 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة حفارة مخالفة في منطقة الموقر، كانت تنفذ أعمال حفر لبئر مخالفة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن الفرق الفنية المختصة والأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الحفارة و3 أشخاص وردمت البئر المخالفة، وجرى حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية، مع استمرار العمل لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر للجهات القضائية.



وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، وخاصة مرتبات الأمن الوقائي وجميع مرتبات وضباط الأمن العام على جهودهم المتواصلة، مشددة على أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات على المياه.

