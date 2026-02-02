وزارة المياه تضبط صهاريج تبيع مياه منزلية بشكل مخالف

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات في منطقة ايدون / إربد لبيع مياه بواسطة الصهاريج داخل منازل بالاعتداء على شبكة المياه المغذية للمنازل، حيث تم مصادرة المضخات والبرابيش وإعداد الضبوطات وتحرير المخالفات بحق المخالفين.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أية اعتداءات لضمان وصول المياه الى المواطنين بعدالة.