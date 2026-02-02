وزارة المياه تضبط صهاريج تبيع مياه منزلية بشكل مخالف

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أية اعتداءات لضمان وصول المياه الى المواطنين بعدالة.
وأشادت الوزارة باستجابة شرائح واسعة من المجتمع الأردني مع حملة الوزارة/سلطة المياه.
