الخميس 2025-05-15 01:13 م
 

وزارة المياه تضبط 5 اعتداءات كبيرة على نبع في منطقة وادي السير

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جانب من الاعتداءات
 
الخميس، 15-05-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري- سلطة المياه من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية 5 اعتداءات على المياه في منطقة بيادر وادي السير، تمثلت بحفر آبار مخالفة و3 اعتداءات على نبع من خلال سحب مياه النبع بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها دون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

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وأكدت سلطة المياه أنه واستكمالا لجهود قطاع المياه الرامية إلى التصدي للاعتداءات في جميع المناطق وتنفيذا للحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني من خلال منع جميع الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية.


وأشارت السلطة إلى أنه تم إعداد حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية /متصرفية وادي السير والأمن العام، حيث داهمت قوة أمنية الموقع مع كوادر سلطة المياه والرقابة ومديرية المشاغل والأحواض وتم ضبط حفر آبار مخالفة تسحب المياه لبيعها بطريقة مخالفة وتم ضبط اعتداء آخر تمثل باعتداء على مبنى على أرض خزينة قام المعتدون بإغلاق أبوابه وشبابيكه بالطوب والإسمنت وعمله خزان تجميعي بسعة قرابة 300 متر مكعب لتجميع المياه المسحوبة لتعبئة صهاريج مخالفة، إضافة إلى اعتداءات تقوم بسحب المياه من النبع حيث تمت مصادرة المعدات والمضخات وإعادة تصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وبأسماء المخالفين ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.


وشددت الوزارة على أنها ستواصل ملاحقتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون باستخدام أية مصادر للمياه وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.

 
gnews

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