وزارة المياه تكشف اعتداءات جديدة على خطوط المياه الناقلة في العقبة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الثلاثاء، ضبط ثلاثة اعتداءات جديدة على خطوط مياه ناقلة رئيسية في مدينة العقبة، ضمن حملة مستمرة لمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والرسمية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إنها تواصل حملتها التي أسفرت عن كشف اعتداءات تضمنت سحب خطوط لمسافات طويلة؛ لتعبئة خزانات كبيرة وبيع المياه بصورة مخالفة لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية في المحافظة.



وأضافت أن الحملة ضبطت اعتداءين على خطوط بأقطار تتراوح بين بوصة وبوصتين، كانت تغذي خزانات بسعة إجمالية بلغت 1350 مترًا مكعبًا، كما تم ضبط 29 مضخة تُستخدم في ضخ المياه وبيعها بشكل غير قانوني إلى مصانع وفنادق ومحطات غسيل ومواقع حرفية.



وأشارت الوزارة إلى فصل الخطوط المخالفة، وإزالة جميع الاعتداءات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتنظيم الضبوطات اللازمة وإحالتها إلى المدعي العام، الذي يواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.



وأكدت سلطة المياه أن سرقة المياه والاعتداء على مصادرها تمثل جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي، وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.







