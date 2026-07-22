الأربعاء 2026-07-22 02:39 م

وزارة المياه تكشف اعتداءات جديدة على خطوط المياه الناقلة في العقبة

وزارة المياه تكشف اعتداءات جديدة على خطوط المياه الناقلة في العقبة
وزارة المياه تكشف اعتداءات جديدة على خطوط المياه الناقلة في العقبة
 
الأربعاء، 22-07-2026 01:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، الثلاثاء، ضبط ثلاثة اعتداءات جديدة على خطوط مياه ناقلة رئيسية في مدينة العقبة، ضمن حملة مستمرة لمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والرسمية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنها تواصل حملتها التي أسفرت عن كشف اعتداءات تضمنت سحب خطوط لمسافات طويلة؛ لتعبئة خزانات كبيرة وبيع المياه بصورة مخالفة لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية في المحافظة.

وأضافت أن الحملة ضبطت اعتداءين على خطوط بأقطار تتراوح بين بوصة وبوصتين، كانت تغذي خزانات بسعة إجمالية بلغت 1350 مترًا مكعبًا، كما تم ضبط 29 مضخة تُستخدم في ضخ المياه وبيعها بشكل غير قانوني إلى مصانع وفنادق ومحطات غسيل ومواقع حرفية.

وأشارت الوزارة إلى فصل الخطوط المخالفة، وإزالة جميع الاعتداءات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتنظيم الضبوطات اللازمة وإحالتها إلى المدعي العام، الذي يواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.

وأكدت سلطة المياه أن سرقة المياه والاعتداء على مصادرها تمثل جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي، وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيطاليا.

عربي ودولي إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب

العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

أخبار الشركات العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

أخبار محلية هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

عربي ودولي روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

عربي ودولي البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

ارشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة



 
 






الأكثر مشاهدة

 