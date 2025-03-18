وزارة المياه تواصل جلساتها التوعوية في المدارس

الوكيل الإخباري- واصلت وزارة المياه والري حملاتها التوعوية في عدد من المدارس، للتأكيد على أهمية توفير المياه، وذلك استكمالا للخطط والحملات الوطنية للتوعية المائية بهدف تعزيز ثقافة الترشيد الاستهلاكي.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، نظمت سلطة المياه لقاء توعويا لطلبة مدارس أكاديمية "دروب" في عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي يواجهها، وسبل الاستخدام الأمثل للمياه من خلال تبني سلوكيات صحيحة في ترشيد استهلاك المياه.