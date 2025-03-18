وزارة المياه تواصل جلساتها التوعوية في المدارس

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، نظمت سلطة المياه لقاء توعويا لطلبة مدارس أكاديمية "دروب" في عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي يواجهها، وسبل الاستخدام الأمثل للمياه من خلال تبني سلوكيات صحيحة في ترشيد استهلاك المياه.
ودعت الوزارة إلى تفعيل دور الأندية المائية في المدارس، وأهمية مشاركتها في حماية المياه والحد من هدرها، للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
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