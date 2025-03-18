 
الثلاثاء 2025-03-18 05:42 م
 

وزارة المياه تواصل جلساتها التوعوية في المدارس

وزارة المياه
وزارة المياه
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   واصلت وزارة المياه والري حملاتها التوعوية في عدد من المدارس، للتأكيد على أهمية توفير المياه، وذلك استكمالا للخطط والحملات الوطنية للتوعية المائية بهدف تعزيز ثقافة الترشيد الاستهلاكي.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، نظمت سلطة المياه لقاء توعويا لطلبة مدارس أكاديمية "دروب" في عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي يواجهها، وسبل الاستخدام الأمثل للمياه من خلال تبني سلوكيات صحيحة في ترشيد استهلاك المياه.


ودعت الوزارة إلى تفعيل دور الأندية المائية في المدارس، وأهمية مشاركتها في حماية المياه والحد من هدرها، للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

 
 
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