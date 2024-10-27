وزارة المياه توقع مذكرات تفاهم مع جامعات الهاشمية وآل البيت والزرقاء

وقال الأمين العام للوزارة المياه، الدكتور جهاد المحاميد، إن المذكرات تأتي في سياق التوجهات الحكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير أداء القطاع العام لتعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمية في الجامعات وقطاع المياه لتبني الأفكار المبتكرة والإبداعية في إدارة المياه، والحفاظ عليها ولتعزيز جهود البحث العلمي وفي إطار العمل على حوكمة العلاقة مع القطاع الأكاديمي.
وأضاف خلال توقيعه مذكرات التفاهم، أن الوزارة تهدف الى الانفتاح على التجارب العلمية العالمية من خلال البحث العلمي والتدريب وتنفيذ مشاريع مشتركة تقع ضمن أولويات قطاع المياه في المجالات العلمية والعملية، ما سينعكس إيجابا على القطاع والعاملين فيه ورفدهم بالخبرات المطلوبة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع واعتماد الجامعات كشريك بحثي وتطويري رئيسي لوزارة المياه ومؤسساتها، بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
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