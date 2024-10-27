وزارة المياه توقع مذكرات تفاهم مع جامعات الهاشمية وآل البيت والزرقاء

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة المياه والري، ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعات الهاشمية، وآل البيت، والزرقاء، لتعزيز التعاون العلمي.

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وقال الأمين العام للوزارة المياه، الدكتور جهاد المحاميد، إن المذكرات تأتي في سياق التوجهات الحكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير أداء القطاع العام لتعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمية في الجامعات وقطاع المياه لتبني الأفكار المبتكرة والإبداعية في إدارة المياه، والحفاظ عليها ولتعزيز جهود البحث العلمي وفي إطار العمل على حوكمة العلاقة مع القطاع الأكاديمي.