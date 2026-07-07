وزارة المياه: خطة بديلة لضمان الامن المائي والمصلحة الوطنية

الوكيل الإخباري- أكد مصدر في وزارة المياه والري ان تأمين المياه للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة أولوية وطنية قصوى، وان الحكومة وضمانا للمصلحة الوطنية سبق واعدت وشرعت بتنفيذ خطط وسيناريوهات بديلة لكافة الاحتمالات منذ العام الماضي تضمن استمرارية التزويد في معرض توضيحه على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي .



وشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن مبينا ان الخطط تضمنت خطة سريعة وعاجلة لصيانة عدد من الابار وزيادة انتاجيتها وتجهيز وحفر ابار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل الابار المالحة وتكثيف إجراءات وجهود حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه التي وفرت كميات أسهمت في سد جزء من عجز مياه الشرب .

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