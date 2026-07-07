وزارة المياه: خطة بديلة لضمان الامن المائي والمصلحة الوطنية

وشدد على أن الحقوق المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام يحصل عليها الأردن مبينا ان الخطط تضمنت خطة سريعة وعاجلة لصيانة عدد من الابار وزيادة انتاجيتها وتجهيز وحفر ابار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل الابار المالحة وتكثيف إجراءات وجهود حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه التي وفرت كميات أسهمت في سد جزء من عجز مياه الشرب .
وأشار الى أن وزارة المياه والري تواصل جهودها لاستكمال وانهاء إجراءات الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والذي سيوفر (300) مليون م 3سنويا لتغطية معظم الاحتياجات وسد العجز المائي المزمن والشروع فورا بتنفيذ المشروع .
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال: إنجاز 32 مشروعا واستمرار العمل في 70 مشروعا وعطاء بمختلف المناطق
-
حماية المستهلك: مقاهٍ تفرض رسوماً تصل إلى 15 ديناراً لمشاهدة مباريات المونديال
-
الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق
-
توفير البريد يعلن توزيع أرباح عام 2025
-
استحداث منصب مساعد عميد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية
-
القطامين يفتتح اليوم الوطني الثاني للتشغيل
-
المواصفات والمقاييس تتعامل مع نحو 62 طن مصوغات وسبائك خلال النصف الأول من العام
-
"التعليم العالي" تطلق معرضي الجامعات الأردنية الثاني والثالث في السعودية