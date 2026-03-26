الخميس 2026-03-26 02:47 م

وزارة المياه : ضبط اعتداءات في إربد

الخميس، 26-03-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   واصلت كوادر وزارة المياه والري -سلطة المياه / مديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع شركة مياه اليرموك وشركة مياهنا حملتها لإزالة اعتداءات على مصادر المياه  ترافقها قوات أمنية من تشيكلات مديرية الامن العام / شرطة البادية الوسطى والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم ضبط اعتداءات في عمارة مكونة من 4 طوابق تسحب المياه بطريقة مخالفة دون عدادات في منطقة حنينا وفي منطقة منجا تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية من خلال سحب 3 خطوط قطر 2 انش وخط قطر 3 انش وخط قطر انش مسحوبة لمسافات طويلة لتزويد مزارع بطريقة مخالفة حيث تم فصل  الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بكل واقعة وجاري البحث والتقصي لتحديد المعتدين واحالتهم للجهات المختصة.

وثمنت وزارة المياه والري جهود كوادر الامن العام- شرطة البادية الوسطى والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة  .

 
 


gnews

"المياه": فيضان 4 سدود جنوب المملكة

أخبار محلية المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة

إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا

أخبار محلية إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا

فيضان سد شيظم يتسبب بانجراف في الطريق الملوكي بمنطقة اللعبان.. وإغلاق الطريق احترازيًا

أخبار محلية الاشغال: فيضان سد شيظم يتسبب بانجراف في الطريق الملوكي وإغلاق الطريق احترازيًا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية

ارشيفية

أخبار محلية إغلاق طريق الكرك - الطفيلة بعد انهيار جزء منه

ن

أخبار محلية خبير اقتصادي: هذا ما يحدث برواتب المتقاعدين لو أفلس صندوق الضمان الاجتماعي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين من المنخفض الجوي السائد

امانة عمان

أخبار محلية امانة عمان: لا ملاحظات او شكاوى من الميدان منذ بدء المنخفض الجوي



 






