وزارة المياه : ضبط اعتداءات في إربد

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر وزارة المياه والري -سلطة المياه / مديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع شركة مياه اليرموك وشركة مياهنا حملتها لإزالة اعتداءات على مصادر المياه ترافقها قوات أمنية من تشيكلات مديرية الامن العام / شرطة البادية الوسطى والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم ضبط اعتداءات في عمارة مكونة من 4 طوابق تسحب المياه بطريقة مخالفة دون عدادات في منطقة حنينا وفي منطقة منجا تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية من خلال سحب 3 خطوط قطر 2 انش وخط قطر 3 انش وخط قطر انش مسحوبة لمسافات طويلة لتزويد مزارع بطريقة مخالفة حيث تم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بكل واقعة وجاري البحث والتقصي لتحديد المعتدين واحالتهم للجهات المختصة.

