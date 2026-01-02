وزارة المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن الجمعة، إن سد زرقاء ماعين في محافظة مأدبا سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلائه ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة مليوني متر مكعب لأول مرة منذ إنشائه.

