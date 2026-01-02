الجمعة 2026-01-02 09:10 ص

وزارة المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين

مبنى وزارة المياه والري في عمّان
وزارة المياه
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن الجمعة، إن سد زرقاء ماعين في محافظة مأدبا سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلائه ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة مليوني متر مكعب لأول مرة منذ إنشائه.

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد ، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة .

 
 


