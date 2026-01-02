وزارة المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد ، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة و الالتزام بتعليمات الجهات المختصة .

