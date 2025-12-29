وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن الاثنين، إن سد وادي شعيب سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلاءه ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة 1.5 مليون متر مكعب.

