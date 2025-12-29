وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.
