الإثنين 2025-12-29 06:11 م

وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب

سد وادي شعيب
سد وادي شعيب
الإثنين، 29-12-2025 04:31 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن الاثنين، إن سد وادي شعيب سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلاءه ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة 1.5 مليون متر مكعب.

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

 
 


