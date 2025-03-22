السبت 2025-03-22 05:02 م
 

وزارة المياه: مخزون مائي متواضع جدا في السدود

وزارة المياه
وزارة المياه
 
السبت، 22-03-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت نسبة تخزين السدود حتى اليوم السبت، إلى 97 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 33% من الطاقة الاستيعابية للسدود، مقارنة مع 141 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 50% خزّنتها السدود العام الماضي، وفق ما بيّن الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة.

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وأضاف سلامة ، أن المنخفض الجوي الأخير لم يحقق شيئا يذكر في كميات المياه الداخلة للسدود، مشيرا إلى أن مخزون المياه ما يزال متواضعا.

 
 
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