وزارة المياه والري ومياهنا تنفذان مشروع التحول الذكي لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات

11:58 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الوزارة ماضية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها التطويرية الهادفة إلى تحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه، ضمن رؤية الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية في إدارة الموارد المائية، بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة في المملكة، وذلك من خلال (مشروع التحول الذكي للمرافق المائية) الممول من الحكومة الأمريكية. اضافة اعلان





وأوضح المهندس أبو السعود، خلال اطلاعه على التقنيات الحديثة المستخدمة في مركز عمليات دابوق - شركة مياه الأردن "مياهنا" اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن المهندس محمد الخرابشة، ومساعد الرئيس للعمليات المهندس قتيبة مرايات، وعدد من الفنيين وأصحاب الاختصاص، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين عمليات مراقبة شبكات المياه والكشف المبكر عن الأعطال والتسربات، الأمر الذي يخفف من ضغوط الشبكات ويحد من الفاقد المائي ويرفع كفاءة التوزيع، إضافة إلى دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالاستهلاك والطلب على المياه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).



وأشار إلى أن الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه تعمل على تطوير أنظمة ذكية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمياه وتحديد أولويات الصيانة والاستجابة السريعة للشكاوى، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز استدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تمثل أداة مهمة لمواجهة التحديات المائية التي يواجهها الأردن من خلال تحسين إدارة المصادر المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً أن لدى الوزارة خطة طموحة طويلة الأمد لتعزيز الاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة وبناء القدرات الفنية اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج.



ويستند المشروع إلى إنشاء منصة ذكية موحدة تربط الأنظمة التشغيلية المختلفة في قطاع المياه، بما يشمل أنظمة التحكم والمراقبة، والبنية التحتية للعدادات الذكية، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة، ونظم المعلومات الجغرافية، ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة تتيح تحليل البيانات بشكل آني ودعم اتخاذ القرار التشغيلي.



ويشكل توحيد البيانات أحد أبرز مرتكزات المشروع، إذ يسهم في الانتقال من الاعتماد على التقارير المتفرقة والعمليات اليدوية في تحليل البيانات إلى منظومة متكاملة توفر صورة شاملة وفورية عن واقع الشبكات والمنشآت والموارد المائية، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة التخطيط والتشغيل.



ويتيح المشروع إدارة شبكة المياه الرئيسية، والتي تتضمن الخطوط الناقلة بين الخزانات الرئيسية، عن بُعد باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل مصادر المياه المتاحة والطلب الفعلي والبيانات التاريخية، واقتراح أفضل السيناريوهات التشغيلية أو تنفيذها بشكل تلقائي، بما يعزز قدرة إدارة قطاع المياه على الاستجابة الفورية للطوارئ والانقطاعات والتغيرات في الطلب وحالات الأعطال والكسور على الشبكة.



أما على مستوى الشبكات الفرعية، فيتضمن المشروع تطبيق مفهوم التزويد الذكي المتقطع في منطقتين من خلدا من خلال تركيب صمامات إغلاق أوتوماتيكية على الوصلات المنزلية، بما يسهم في تعزيز قدرات كشف التسربات وتحسين إدارة الضغوط داخل الشبكة.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس محمد الخرابشة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات إدارة وتشغيل مرافق المياه بكفاءة وتخفيض الفاقد المائي، حيث يرسخ مفهوم الإدارة المبنية على البيانات، ويعزز القدرة على الاستفادة من المعلومات المتاحة لتحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة.



ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الرائدة في قطاع المياه الأردني، ويعكس توجه الوزارة وشركات المياه نحو بناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على البيانات كركيزة أساسية في التخطيط والتشغيل واتخاذ القرار في جميع مناطق المملكة.





