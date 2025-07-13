وزارة المياه والسفارة الأميركية تبحثان دعم المشاريع المائية المستدامة

وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع الدول المانحة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.
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