وزارة المياه وسلطة البترا توقعان اتفاقية لتشغيل بئر البيضا

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اتفاقية لاستغلال وتشغيل بئر البيضا في منطقة وادي موسى بالبترا.

وقالت وزارة المياه في بيان، إن الاتفاقية التي وقعت بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، تهدف إلى تعزيز الواقع المائي في المنطقة وزيادة كميات المياه المتاحة بطاقة تصل إلى 150 مترا مكعبا يوميا، وذلك ضمن جهود قطاع المياه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، وتلبية الاحتياجات المتزايدة.