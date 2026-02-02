الأربعاء 2026-02-04 06:45 م

وزارة المياه وسلطة البترا توقعان اتفاقية لتشغيل بئر البيضا

وزارة المياه
الإثنين، 02-02-2026 05:28 م

الوكيل الإخباري-    وقع وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اتفاقية لاستغلال وتشغيل بئر البيضا في منطقة وادي موسى بالبترا.

وقالت وزارة المياه في بيان، إن الاتفاقية التي وقعت بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، تهدف إلى تعزيز الواقع المائي في المنطقة وزيادة كميات المياه المتاحة بطاقة تصل إلى 150 مترا مكعبا يوميا، وذلك ضمن جهود قطاع المياه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، وتلبية الاحتياجات المتزايدة.


وبين أبو السعود أن الوزارة تسعى بكل إمكاناتها إلى توفير كميات إضافية من المياه، لا سيما في منطقة البترا التي تعد من أهم المواقع الأثرية والسياحية على المستويين المحلي والعالمي، بما يضمن تمكين سلطة إقليم البترا من تعزيز السياحة الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الحركة السياحية، وتنمية المجتمعات المحلية.

 
 


