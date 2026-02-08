وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم

وأوضح أن النقاشات ستتعمق اليوم للوصول إلى تفاصيل حول الإجراءات المتبعة في النقل البري، بما في ذلك تسهيل حركة الشاحنات وتخفيف العمليات اللوجستية المعقدة، والتركيز على التنسيق بين الجمارك والنقل في كلا البلدين.
وفيما يتعلق بتكدس الشاحنات، أكد أبو دية أن هذا سيكون جزءا من النقاشات، حيث سيتم بحث إمكانية توسيع الساحات وتوفير الآليات المناسبة لإجراء عمليات النقل التبادلي بشكل أكثر سلاسة.
وأشار إلى تأثير ارتفاع تكاليف النقل على عمليات الاستيراد والتصدير، مبينا أن الوقت والزمن والمخاطر المرتبطة بالنقل يتحمل جزء منها الشاحن والناقل، وهو ما ستتم مناقشته مع الجانب السوري كأولوية رئيسية.
