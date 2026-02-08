الأحد 2026-02-08 09:45 ص

وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم

قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية إن الحكومة تبحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري الأحد.
الأحد، 08-02-2026 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية إن الحكومة تبحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري الأحد.

وأضاف أبو دية أن هناك تواصلا مستمراً بين الجانبين على جميع المستويات، حيث بدأ التنسيق بين وزارة النقل ونظيرتها السورية منذ يوم أمس.

وأوضح أن النقاشات ستتعمق اليوم للوصول إلى تفاصيل حول الإجراءات المتبعة في النقل البري، بما في ذلك تسهيل حركة الشاحنات وتخفيف العمليات اللوجستية المعقدة، والتركيز على التنسيق بين الجمارك والنقل في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بتكدس الشاحنات، أكد أبو دية أن هذا سيكون جزءا من النقاشات، حيث سيتم بحث إمكانية توسيع الساحات وتوفير الآليات المناسبة لإجراء عمليات النقل التبادلي بشكل أكثر سلاسة.

وأشار إلى تأثير ارتفاع تكاليف النقل على عمليات الاستيراد والتصدير، مبينا أن الوقت والزمن والمخاطر المرتبطة بالنقل يتحمل جزء منها الشاحن والناقل، وهو ما ستتم مناقشته مع الجانب السوري كأولوية رئيسية.

 
 


