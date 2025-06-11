وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية

وقالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، خلال رعايتها الاحتفال، إن هذه المناسبات العزيزة تعكس محطات مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتضحية التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الدولة، وإن الاحتفال بها هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قاد الأردن بثقة واقتدار في مواجهة التحديات.
وأضافت أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية الثلاث هو تعبير عن الانتماء والولاء، وتجديد للعهد مع القيادة الهاشمية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها، وتواصل العمل بروح مؤسسية لتطوير منظومة نقل حديثة وآمنة.
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