وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بمناسبة الأعياد الوطنية: عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

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وقالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، خلال رعايتها الاحتفال، إن هذه المناسبات العزيزة تعكس محطات مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتضحية التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الدولة، وإن الاحتفال بها هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قاد الأردن بثقة واقتدار في مواجهة التحديات.