الأربعاء 2025-06-11 06:37 م
 

وزارة النقل تحتفل بالأعياد الوطنية

وزارة النقل
وزارة النقل
 
الأربعاء، 11-06-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بمناسبة الأعياد الوطنية: عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

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وقالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، خلال رعايتها الاحتفال، إن هذه المناسبات العزيزة تعكس محطات مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتضحية التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الدولة، وإن الاحتفال بها هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قاد الأردن بثقة واقتدار في مواجهة التحديات.


وأضافت أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية الثلاث هو تعبير عن الانتماء والولاء، وتجديد للعهد مع القيادة الهاشمية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها، وتواصل العمل بروح مؤسسية لتطوير منظومة نقل حديثة وآمنة.

 
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