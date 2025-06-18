وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي

وأكد أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، خلال رعايته للورشة، أن استمرار تعاون الوزارة مع مركز الحسين، ومع أي جهد وطني يسهم في خفض معدلات التدخين والوقاية من مخاطره، يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس حرص الوزارة على صحة كوادرها، وسعيها إلى ترسيخ بيئة عمل صحية وآمنة.
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