وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي الصحي لدى موظفيها ونشر ثقافة بيئة العمل الخالية من التدخين.

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