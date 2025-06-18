الأربعاء 2025-06-18 05:48 م
 

وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي

وزارة النقل
وزارة النقل
 
الأربعاء، 18-06-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي الصحي لدى موظفيها ونشر ثقافة بيئة العمل الخالية من التدخين.

اضافة اعلان


وأكد أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، خلال رعايته للورشة، أن استمرار تعاون الوزارة مع مركز الحسين، ومع أي جهد وطني يسهم في خفض معدلات التدخين والوقاية من مخاطره، يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس حرص الوزارة على صحة كوادرها، وسعيها إلى ترسيخ بيئة عمل صحية وآمنة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تستضيف المؤتمر السنوي الثالث لمعلمي اللغة الإنجليزية

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: ترامب يمارس سلطاته بالكامل ضد إيران

عربي ودولي ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية: البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين

أثار انفجار في طهران.

عربي ودولي انفجارات قوية جديدة في شرق طهران

وزارة النقل

أخبار محلية وزارة النقل تنظم ورشة توعوية لتعزيز الوعي الصحي

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين "الأونروا": الوضع الصحي في غزة حرج

نقود

أخبار محلية قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية



 
 





الأكثر مشاهدة