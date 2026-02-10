وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"

الوكيل الإخباري- أكّد الناطق باسم وزارة النقل محمد الدويري، الثلاثاء، أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام "باك تو باك".

وقال الدويري إنّ القرار شأن داخلي سوري، وإن التواصل مستمر مع الجانب السوري للسماح بدخول الشاحنات.