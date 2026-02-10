وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"

وقال الدويري إنّ القرار شأن داخلي سوري، وإن التواصل مستمر مع الجانب السوري للسماح بدخول الشاحنات.
وأوضح أن الجانب السوري لم يصدر قرارًا حتى الآن بالسماح بدخول الشاحنات الأجنبية، أو باستثناء الشاحنات الأردنية من القرار.
