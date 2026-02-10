الثلاثاء 2026-02-10 09:35 م

وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"

شاحنات في معبر جابر بين الأردن وسوريا
شاحنات في معبر جابر بين الأردن وسوريا
 
الثلاثاء، 10-02-2026 09:03 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الناطق باسم وزارة النقل محمد الدويري، الثلاثاء، أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام "باك تو باك".

وقال الدويري  إنّ القرار شأن داخلي سوري، وإن التواصل مستمر مع الجانب السوري للسماح بدخول الشاحنات.


وأوضح أن الجانب السوري لم يصدر قرارًا حتى الآن بالسماح بدخول الشاحنات الأجنبية، أو باستثناء الشاحنات الأردنية من القرار.

 
 


