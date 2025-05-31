وزارة النقل: لا تكدس للسلع في موانئ العقبة وحركة الشاحنات تسير بانسيابية كاملة

04:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732817 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل محمد الدويري أن حركة الشحن والنقل من موانئ العقبة، بما في ذلك ميناء الحاويات وساحة 4 الجمركية، تسير بانسيابية كاملة ووفق معدلاتها الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على تكدس للبضائع أو نقص في توفر الشاحنات. اضافة اعلان





وأوضح الدويري أن البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري تظهر أن عدد الشاحنات التي قامت بعمليات تحميل خلال شهر أيار حتى يوم الخميس الموافق 30 أيار 2025 بلغ 3553 شاحنة، في حين ان هناك ما يزيد عن 1000 شاحنة جاهزة للتحميل خلال اليوم السبت 31/5/2025 في حال تم طلبها .



وأضاف أن الهيئة ستباشر بفتح عدد الرحلات اعتبارا من يوم الأحد 1 حزيران، وبذلك سيتوفر ما يقارب 4500 شاحنة للتحميل من ميناء الحاويات، بواقع يناهز 32500 رحلة مخططة خلال الشهر، مما يعكس الجاهزية العالية للقطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق.



وحول وضع ميناء الحاويات، بين الدويري أن المعلومات المؤكدة من إدارة الميناء تشير إلى أن عمليات الاصطفاف والمناولة وخروج الحاويات تسير بشكل اعتيادي دون وجود أية اختناقات، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي بواخر على الانتظار ، وأن نسب الإشغال في ساحات الحاويات تقع ضمن الحدود الطبيعية.



وأكد أن ما معدله 800 حاوية يوميا تغادر ساحات الميناء يوميا، في حين تتعامل الساحة الجمركية رقم 4 مع حوالي 250 شاحنة يوميا، كما تم تفعيل ساحات المعاينة المختلفة وزيادة أعداد العاملين بهدف تسريع وتيرة العمل ومواكبة الزيادة في أعداد الشاحنات الواردة.



وفي سياق متصل، أشار الدويري إلى أنه كان من المقرر تنفيذ تحديث تقني على أنظمة الميناء يوم الأحد 1 حزيران، إلا انه تقرر تأجيل التحديث لإشعار اخر وذلك حرصا على ضمان انسيابية حركة السلع والبضائع، وتفادي أي تأثير محتمل على سلاسل الإمداد قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.



وشدد الدويري على أن وزارة النقل، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، تتابع عن كثب حركة الشحن من العقبة لضمان استمراريتها دون عوائق، وتعزيز الجاهزية اللوجستية بما يضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال فترة العيد والعطلة الرسمية.