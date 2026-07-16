وزراء "النقل" و"الصناعة" و"الزراعة" يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية

وضم الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، وممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة الأردن وعمان، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، والاتحاد العام للمزارعين، ونقابة أصحاب الشاحنات الأردنية العمومي، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، وجمعية المصدرين الأردنية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة والتموين، وهيئة تنظيم النقل البري.
وأكد الوزراء أهمية توفير العدد الكافي من البرادات الأردنية لمواكبة الزيادة في حركة الصادرات، ولا سيما المنتجات الزراعية، بما يسهم في دعم المنتج الأردني، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير بيئة نقل ولوجستيات أكثر كفاءة تخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتوافق الحضور على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في تعزيز قدرات أسطول البرادات الأردنية، مؤكدين أن دعم المزارع، والصناعي، والناقل يمثل منظومة متكاملة، وأن تكامل هذه الأدوار يشكل ركيزة أساسية لزيادة الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
إحالة 13 عميدا و15 عقيدا من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
-
اعلان مهم حول إيقاف بعض الخدمات عبر تطبيق سند
-
وزير الثقافة والسفير الأميركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الثقافية
-
منتخب الشباب يلتقي نظيره الأوزبكي غدا
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حريق دار أيتام
-
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة ضد البحرين والكويت
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد
-
ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط