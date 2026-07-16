وزراء "النقل" و"الصناعة" و"الزراعة" يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية

الوكيل الإخباري- ترأس وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، لبحث سبل تعزيز أسطول البرادات الأردنية بما يواكب النمو المتزايد في حجم الصادرات الوطنية، ويضمن انسيابية نقل المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويحافظ على جودته.

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وضم الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، وممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة الأردن وعمان، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، والاتحاد العام للمزارعين، ونقابة أصحاب الشاحنات الأردنية العمومي، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، وجمعية المصدرين الأردنية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة والتموين، وهيئة تنظيم النقل البري.



وأكد الوزراء أهمية توفير العدد الكافي من البرادات الأردنية لمواكبة الزيادة في حركة الصادرات، ولا سيما المنتجات الزراعية، بما يسهم في دعم المنتج الأردني، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير بيئة نقل ولوجستيات أكثر كفاءة تخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.