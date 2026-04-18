وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

ويؤكّد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشدّدين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعبّرة عن إرادة الشعب الصومالي.
كما يؤكّد الوزراء أنّ مثل هذه الإجراءات تُعدّ مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثّل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.
أخبار متعلقة
-
الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية
-
الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة
-
الطفيلة: دورة عن الرضاعة الطبيعية تستهدف الكوادر الصحية
-
اكتمال نصب الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في لواء عي .. وافتتاحه قريباً
-
ندوة وطنية في مؤتة تناقش “الأردن: الأرض والإنسان”
-
الصفدي: نقف إلى جانب دول الخليج في الدفاع عن أمنها وأي تهديد لأمن الخليج هو تهديد لأمن الأردن
-
يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم"