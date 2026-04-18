السبت 2026-04-18 08:57 م

وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

السبت، 18-04-2026 08:14 م
الوكيل الإخباري-   يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة فلسطين، وجمهورية تركيا، وجمهورية إندونيسيا، بأشدّ العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمّى "أرض الصومال"؛ باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.اضافة اعلان


ويؤكّد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشدّدين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعبّرة عن إرادة الشعب الصومالي.

كما يؤكّد الوزراء أنّ مثل هذه الإجراءات تُعدّ مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثّل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.
 
 


