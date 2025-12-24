وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

08:41 م

الوكيل الإخباري- بحث وزيرا الشباب الدكتور رائد العدوان، والبيئة الدكتور أيمن سليمان اليوم الأربعاء، التعاون في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، في ضوء مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2027. اضافة اعلان





وقال العدوان خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الشباب، إن برامج البيئة لها مساحة كبيرة في خطط الوزارة، التي تنفذ من خلال المديريات والمراكز الشبابية برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع وعي الشباب بالقضايا البيئية، إلى جانب الأنشطة التطوعية وحملات النظافة التي ينفذها الشباب والشابات من جميع المراكز الشبابية، مضيفًا أن مجال البيئة يعد أحد أبرز مجالات التقدم لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، إلى جانب برامج معسكرات الحسين للعمل والبناء وبرنامج صون للعمل البيئي.



وأكد العدوان أن الوزارة تضع مرافقها الشبابية والرياضية بما يترجم استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال تنفيذ الحملات التطوعية للنظافة، وإقامة البرامج التدريبية للشباب والعاملين، وتنفيذ حملات التشجير، والمساهمة في الترويج الإعلامي.



بدوره، أكد وزير البيئة أهمية الشراكة مع وزارة الشباب في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، مشيرًا إلى أن الوزارة تمثل مظلة حاضنة للشباب، باعتبارهم الفئة الأكبر في المجتمع، والمحرك الأساس لمسارات التنمية المستدامة.



وأوضح سليمان أن البرنامج يتضمن عددًا من المحاور والأهداف، منها رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكّدًا أن البرنامج لا يقتصر على حملات مؤقتة أو أنشطة مرحلية، بل هو برنامج وطني متكامل.



وستبدأ الوزارتان بعقد لقاءات في المحافظات تستهدف الشباب والأندية الرياضية في إطار إشراك الشباب والأندية الرياضية بمساندة الجهود الوطنية للحفاظ على النظافة، سيما خلال إقامة الفعاليات الرياضية.



وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، وعدد من مديري الدوائر المعنية في الوزارتين.

