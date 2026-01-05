وزيرا الشباب والبيئة يناقشان خطة مكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات

11:45 م

الوكيل الإخباري- ناقش وزيرا الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، والبيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الاثنين، خطة عمل وزارة الشباب في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك متابعةً للقاءات المشتركة بين الجانبين في ضوء مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2027.





وقدم الدكتور العدوان، خلال اللقاء الذي عُقد في وزارة الشباب، خطة البرامج التي ستنفذها الوزارة، وتشمل تنفيذ لقاءات توعوية تستهدف الشباب والمتطوعين والناشطين في العمل المناخي والبيئي، إلى جانب الأندية الرياضية ومختلف فئات المجتمع.



كما تتضمن الخطة برامج وحملات تطوعية تُنفذ خلال الفعاليات الرياضية وفي المراكز الشبابية، كبرنامج "رؤى خضراء ومستقبل مزدهر" الهادف إلى جمع النفايات الصلبة، وبرنامج "صون" للعمل المناخي، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب، والمركز الشبابي الأخضر، والملتقيات الريادية البيئية في حاضنات الأعمال والأركان الشبابية، وتنفيذ مسابقات بيئية، وتشكيل فرق للتطوع البيئي، إلى جانب تنظيم معسكرات بيئية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026.



وبين العدوان أن الوزارة ستنفذ برامجها خلال العطلة الشتوية لاستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب من خلال تنفيذ الحملات التطوعية للنظافة في جميع مديريات الشباب بالمحافظات، والتي تستهدف المناطق المحددة من وزارة البيئة والمناطق السياحية والأثرية.



من جهته، ثمن الدكتور سليمان محاور عمل الخطة التنفيذية لوزارة الشباب، والتي ترتكز على فئة الشباب باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع، والمحرك الأساسي لمسارات التنمية المستدامة.



وأكد الدكتور سليمان أهمية رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، مبينًا أن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة لا يقتصر على حملات مؤقتة أو أنشطة مرحلية، بل يُعد برنامجًا وطنيًا متكاملًا، ومسؤولية وطنية تنهض بها المؤسسات الرسمية والوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمساجد، والكنائس، والهيئات الشبابية والتطوعية.



وحضر اللقاء أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، وعدد من مديري الدوائر المعنية في الوزارتين.

