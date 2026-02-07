وزيرا الشباب والتعليم العالي يبحثان مع الجامعات تعزيز التعاون لتمكين الشباب

وبحسب بيان لوزارة الشباب، أكد العدوان، خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، أن قطاع الشباب يحظى باهتمام ملكي كبير، انطلاقا من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وعماد مستقبله.
وأشار إلى أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم يشكلان محورا ثابتا في الرؤية الملكية للتحديث الشامل، لافتا إلى الدور المحوري لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ، في قيادة ملف الشباب، خاصة في مجالات السلام والأمن والعمل التطوعي والريادة.
