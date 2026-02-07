وزيرا الشباب والتعليم العالي يبحثان مع الجامعات تعزيز التعاون لتمكين الشباب

الوكيل الإخباري- بحث وزيرا الشباب الدكتور رائد العدوان، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، سبل تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج الموجهة للشباب في الجامعات.

وبحسب بيان لوزارة الشباب، أكد العدوان، خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، أن قطاع الشباب يحظى باهتمام ملكي كبير، انطلاقا من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وعماد مستقبله.