وزيرا الشباب والثقافة يزوران مراكز شبابية في الحسا والقطرانة والحسينية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أهمية تفعيل المراكز الشبابية في ألوية الحسا والقطرانة والحسينية، وتوحيد الجهود لتقديم برامج ثقافية وفنية وتدريبية متنوعة، تسهم في خدمة القطاع الشبابي، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع، من خلال إنشاء مراكز للفنون تستهدف الشباب في هذه المناطق.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزيرين التقيا خلالها الفعاليات الشبابية والمجتمعية في مراكز الشباب والشابات في ألوية الحسا والقطرانة والحسينية، بحضور النائبين حسين كريشان والدكتور خالد بني عطية، ومحافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، ومحافظ معان خالد الحجاج، ومتصرف القطرانة راكان العدوان والحكام الإداريين، ومدير شباب الطفيلة سلطان الرواشدة، ورؤساء المراكز الشبابية.



وزار العدوان والرواشدة، اليوم الثلاثاء، عددا من المراكز الشبابية في محافظات إقليم الجنوب المستهدفة لتنفيذ خطة البرامج الشبابية والثقافية المشتركة للعام 2026 بين وزارتي الشباب والثقافة.



واستمع الوزيران إلى أبرز مطالب واحتياجات الشباب، والتي تضمنت ضرورة زيادة فرص التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وإيجاد مشروعات إنتاجية تسهم في الحد من نسب البطالة، إلى جانب شمول المراكز ببرامج تدريبية متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي، والعمل على تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.



وطرح الشباب والشابات خلال اللقاءات مجموعة من الأفكار والمبادرات في مجالات التكنولوجيا، والحرف اليدوية، والفنون، والرياضة، الهادفة إلى تعزيز مشاركتهم المجتمعية، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والتطور وخدمة مجتمعاتهم المحلية.



وأكد الوزيران أهمية التعاون بين وزارتي الشباب والثقافة لاستثمار المراكز الشبابية والثقافية في تنمية مواهب الشباب واستثمار أوقاتهم بشكل إيجابي، مشيرين إلى جاهزية هذه المراكز لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المتنوعة.



وأشارا إلى الجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية التعاون بين الوزارتين، وتنفيذ برامج شبابية وثقافية من خلال مديريات الشباب والمراكز التابعة لها، والوصول إلى الشباب، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى مراكز شبابية أو ثقافية، مع العمل على إنشاء مراكز للفنون تعنى بتدريب الشباب.



واستهلت الزيارات الميدانية في مركز شابات القطرانة، حيث جالا الوزيران مرافق المركز واستمعا خلال لقاء أقيم بحضور النواب حسين كريشان وخالد بني عطية ومتصرف لواء القطرانة راكان العدوان وعدد من رؤساء الأندية في اللواء إلى مطالب واحتياجات المراكز من برامج تدريبية وأدوات ولوازم لتنفيذ البرامج.



وفي مركز شباب وشابات الحسا، التقى العدوان والرواشدة مجموعة من الشابات المنتسبات للمركز، بحضور محافظ الطفيلة سلطان الماضي، حيث أوعز الدكتور العدوان بتجهيز غرفة رقمية وتأمين أجهزة حاسوب تلبية لطلب الشابات إلى جانب تنفيذ برامج كرة القدم للشابات وتطوير مشغل للحرف اليدوية بالشراكة مع وزارة الثقافة.



وتابع الوزيران إلى مركز شباب الحسينية، حيث التقيا مجموعة من الشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي والمتطوعين، بحضور محافظ معان خالد الحجاج وعدد من ممثلي الأندية والهيئات الشبابية، وتلبية لطلب أبناء المجتمع المحلي أعلن الدكتور العدوان عن البدء بتنفيذ برامج مركز شابات الحسينية ضمن خطة عمل 2026، في مركز الشباب.



وقال العدوان إن وزارة الشباب تنفذ مسحا وطنيا للشباب تهدف من خلاله إلى توفير قاعدة بيانات شاملة حول واقع الشباب والبرامج التي تلبي رغباتهم مبينا أن البرامج الفنية والثقافية ستكون محورا رئيسا ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030.



وأضاف أن تنفيذ البرامج الثقافية وللفنون سبقها مسح لاحتياجات المراكز وملاءمتها لتنفيذ هذه البرنامج.



وأشار إلى أن النجاح في تطوير معاهد الفنون في مراكز شباب السلط والمفرق والإقبال الشبابي الذي تشهده أوجب على الوزارة ان تتوسع في تنفيذ البرامج الفنية والثقافية. وشدد العدوان على أن دوام المراكز الشبابية سيكون دواما مرنا يستجيب لأوقات الشباب.



وأكدر العدوان بحضور مدير شباب معان الدكتور ممدوح أبو تايه ومدير شباب الكرك الدكتور يعقوب حجازين، حرص وزارة الشباب على توحيد وتكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والوطنية، واستثمار المرافق الشبابية والرياضية لتنفيذ البرامج الشبابية والثقافية، مبينا أن خطة الوزارة لتفعيل المراكز الشبابية تشمل تطوير البرامج المقدمة، وتهيئة البنى التحتية، وتعزيز البرامج الثقافية كالفنون والمسرح والموسيقى ضمن خطط مديريات الشباب والمعسكرات الشبابية.



وأوضح العدوان أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج شبابية مستدامة داخل المراكز، ضمن خطة تطوير شاملة ترتكز على تلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتعزيز التمكين المعرفي والتقني، وتوفير مساحات آمنة وصديقة للشباب، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026–2030 ستنبثق عن مسح وطني شامل يحدد أولويات واحتياجات الشباب.



من جانبه، قال الرواشدة إن البرامج الشبابية والثقافية مشروع وطني يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم ورعاية مواهبهم، مؤكدا أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات المنطقة في التدريب وصولا إلى إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض والبازارات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.



وبين الرواشدة أن إقامة هذه البرامج في مختلف المراكز المنتشرة في كافة محافظات المملكة يضمن العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الثقافية والفنية في كافة المحافظات.



وأكد أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرا إلى جاهزية المراكز الثقافية لاحتضان الأنشطة الشبابية والثقافية، بالتنسيق مع معهد الفنون في وزارة الثقافة ومراكز تدريب الفنون المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، ومنها محافظات الجنوب.



وقال الرواشدة إن وزارة الثقافة طورت تجربة إنشاء مراكز الفنون بالتشاركية مع وزارة الشباب، بهدف نشر الوعي الثقافي والفني وتنمية مواهب الشباب في مجالات الفنون التشكيلية، والخط العربي، والزخرفة، والموسيقى، والمسرح، والدراما.



وأضاف أن مراكز الفنون تسهم في تمكين الشابات والشباب من المشاركة الفاعلة في المشهد الثقافي والفني المحلي، مؤكدا سعي الوزارة لإحياء الفنون والصناعات التراثية والحرفية، من خلال البرامج التدريبية وتوفير المهارات الأساسية التي تعزز قيم الإبداع والجمال، وتسهم في توفير مصادر دخل للشباب.