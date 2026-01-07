الخميس 2026-01-08 12:02 ص

وزيرا الشباب والسياحة يبحثان تنفيذ برامج تمكين الشباب في القطاع السياحي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الأربعاء، آليات التعاون لتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات اللازمة للانخراط في القطاع السياحي.

وأكد العدوان، خلال اللقاء الذي عُقد في وزارة الشباب، حرص الوزارة على تطوير برامج تدريبية متخصصة ضمن خطة تطوير المراكز الشبابية، تشمل التمكين التقني والمهارات الحياتية والفنون والرياضة بما يسهم في توسيع فرص التدريب والتشغيل للشباب في القطاع السياحي.


من جهته، أكد حجازين أن القطاع السياحي يُعد من أكثر القطاعات قدرة على استيعاب الشباب، لافتًا إلى فرص العمل في مجالات الأدلاء السياحيين، والضيافة وريادة الأعمال السياحية، ومبينًا استعداد الوزارة لتنفيذ برامج مشتركة على أن تشكّل المراكز الشبابية نقطة الارتكاز لتنفيذ هذه البرامج.


وناقش الجانبان تنفيذ برامج المرافق والمسارات السياحية وتطوير بيوت الشباب من خلال رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمات.


واتفق الطرفان على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن برامج تدريب وتأهيل وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل المستدامة.

 
 


