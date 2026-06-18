وزيرا الشباب والسياحة يطلعان على برامج تدريبية متخصصة بالقطاع السياحي في إرحاب

واستهدفت البرامج التدريبية أعضاء المراكز الشبابية وأبناء المجتمع المحلي في منطقة إرحاب الأثرية، وذلك بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار بالوكالة محمد المجالي، ومدير شباب المفرق الدكتورة رنا الشديفات ونائب مدير مشروع تنمية الشباب سليمان الخصاونة.
وتابع الوزيران، قبيل حفل التخريج، نموذجاً عملياً قدمه خريجو برنامج دليل الموقع السياحي المحلي، استعرضوا خلاله تاريخ الموقع وأبرز معالمه الأثرية.
وتأتي هذه البرامج انسجاماً مع التوجهات الحكومية التي تهدف إلى الاستثمار في القطاع السياحي وتمكين الشباب وتطوير الكوادر المحلية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة.
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