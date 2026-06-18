وزيرا الشباب والسياحة يطلعان على برامج تدريبية متخصصة بالقطاع السياحي في إرحاب

الوكيل الإخباري- اطلع وزيرا الشباب الدكتور رائد سامي العدوان والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، على مخرجات برامج تدريبية متخصصة في القطاع السياحي، نظمتها وزارتا السياحة والشباب، ضمن مشروع تنمية الشباب أحد مشاريع السفارة الأميركية في عمان.



واستهدفت البرامج التدريبية أعضاء المراكز الشبابية وأبناء المجتمع المحلي في منطقة إرحاب الأثرية، وذلك بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار بالوكالة محمد المجالي، ومدير شباب المفرق الدكتورة رنا الشديفات ونائب مدير مشروع تنمية الشباب سليمان الخصاونة.

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وتابع الوزيران، قبيل حفل التخريج، نموذجاً عملياً قدمه خريجو برنامج دليل الموقع السياحي المحلي، استعرضوا خلاله تاريخ الموقع وأبرز معالمه الأثرية.