الخميس 2026-06-18 08:39 م

وزيرا الشباب والسياحة يطلعان على برامج تدريبية متخصصة بالقطاع السياحي في إرحاب

ل
جانب من الفعاليات
 
الخميس، 18-06-2026 08:31 م

الوكيل الإخباري- اطلع وزيرا الشباب الدكتور رائد سامي العدوان والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، على مخرجات برامج تدريبية متخصصة في القطاع السياحي، نظمتها وزارتا السياحة والشباب، ضمن مشروع تنمية الشباب أحد مشاريع السفارة الأميركية في عمان.

واستهدفت البرامج التدريبية أعضاء المراكز الشبابية وأبناء المجتمع المحلي في منطقة إرحاب الأثرية، وذلك بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار بالوكالة محمد المجالي، ومدير شباب المفرق الدكتورة رنا الشديفات ونائب مدير مشروع تنمية الشباب سليمان الخصاونة.

اضافة اعلان


وتابع الوزيران، قبيل حفل التخريج، نموذجاً عملياً قدمه خريجو برنامج دليل الموقع السياحي المحلي، استعرضوا خلاله تاريخ الموقع وأبرز معالمه الأثرية.

 

وخرّج الوزيران، المشاركين في البرامج التدريبية المتخصصة التي شملت صناعة الشموع، ودليل الموقع السياحي المحلي، وإنتاج الطعام والشراب، واستفاد منها 39 شاباً وشابة من أبناء المنطقة.

وتأتي هذه البرامج انسجاماً مع التوجهات الحكومية التي تهدف إلى الاستثمار في القطاع السياحي وتمكين الشباب وتطوير الكوادر المحلية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك ومؤسسة الحسين للسرطان تبحثان تعزيز الشراكة في مجالات التأمين الصحي والتوعية والبحث العلمي

ل

أخبار محلية النشامى يتجرع خسارة النمسا.. ويواصل نزيفه النقطي في تصنيف الفيفا

ل

أخبار محلية الخضير وآل ثاني يبحثان التعاون لإنجاح مشاركة قطر كضيف شرف مهرجان جرش

ل

أخبار محلية وزيرا الشباب والسياحة يطلعان على برامج تدريبية متخصصة بالقطاع السياحي في إرحاب

ل

أخبار الشركات الأردن في كأس العالم 2026.. حكاية جيل كتب التاريخ

ب

أخبار الشركات مجموعة البستنجي تطلق صافرة دعمها للمنتخب الوطني في كأس العالم

ل

أخبار محلية الزراعة توضح حول رفض السلطات العراقية شحنة عجول مستوردة من كولومبيا

ب

أخبار محلية تخريج الفوج الثالث والستين من كلية الأمير فيصل الفنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 