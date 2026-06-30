وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مادبا الجديد

الوكيل الإخباري- تفقد وزيرا الصحة إبراهيم البدور، والاستثمار طارق أبو غزالة، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع مستشفى مادبا الجديد، الذي يمثل نموذجاً وطنياً رائداً لتوظيف الاستثمار في تطوير الخدمات العامة، ويعد أول مستشفى حكومي في الأردن يُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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واطلع الوزيران على سير الأعمال الإنشائية ومراحل تنفيذ المشروع، الذي اكتملت فيه أعمال المرحلة الأولى، فيما تستعد الجهات المنفذة للمباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة.



واستمع الوزيران إلى إيجاز حول سير تنفيذ المشروع والخطط التنفيذية للمراحل المقبلة، وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يضمن إنجاز صرح صحي حديث، ليكون أحد أكبر المباني الخضراء في المملكة، صُمم وفق أحدث المعايير ليوفر منظومة علاجية متطورة، ويواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.



وأكد الدكتور البدور، أن مشروع مستشفى مادبا الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مبينا أن هذه التجربة الرائدة ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير قدرات وزارة الصحة، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الطبية، بما يواكب احتياجات المواطنين.



وقال البدور، إن مستشفى مادبا الجديد سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة، ويوفر بيئة علاجية متكاملة صُممت وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وضمان وصول المواطنين إلى خدمات طبية شاملة ومتخصصة وعالية الجودة، وترسيخ العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين مختلف محافظات المملكة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.



من جانبه، قال الدكتور أبو غزالة إن مشروع مستشفى مادبا الجديد يجسد رؤية الدولة في توظيف الاستثمار لخدمة المواطن، ويؤسس لمرحلة جديدة في تنفيذ المشاريع الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إنجاح هذا النموذج الريادي ليكون منطلقاً لمزيد من المشاريع الخدمية النوعية في مختلف محافظات المملكة، بما يرتقي بجودة الخدمات العامة، ويحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.



وبين أبو غزالة أن الاستثمار الحقيقي هو الذي ينعكس أثره على حياة المواطنين، وهذا ما يجسده مشروع مستشفى مادبا الجديد من خلال توفير خدمات صحية متطورة، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز التنمية المحلية، وتحسين جودة حياة المواطنين.



وفي ختام الزيارة، التي حضرها أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومحافظ مادبا حسن الجبور، والرئيس التنفيذي للشركة المنفذة، تفقد الوزيران مرافق المشروع، واطلعا ميدانياً على سير الأعمال في مختلف مواقع الإنشاء.



ويُعد مشروع مستشفى مادبا أحد أبرز المشاريع الصحية الاستراتيجية في المملكة، ويقام في منطقة ماعين على مساحة مبنية تتجاوز 54 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تبلغ 260 سريراً قابلة للتوسعة إلى 360 سريراً، ليواكب النمو السكاني والاحتياجات الصحية المتزايدة في محافظة مادبا والمناطق المجاورة.



وسيضم المستشفى، عند استكماله، منظومة متكاملة من الأقسام الطبية والتشخيصية والعلاجية، تشمل الطوارئ، وغرف العمليات، والعناية الحثيثة، والعيادات الخارجية، وأقسام النساء والأطفال، وغسيل الكلى، والأشعة، والمختبرات، والصيدلية، إلى جانب مختلف الخدمات الطبية المساندة والإدارية، وروعي في تصميمه تسهيل وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.