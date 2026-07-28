الثلاثاء 2026-07-28 08:33 م

وزيرة التخطيط تبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا آفاق التعاون

وزيرة التخطيط تبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا آفاق التعاون
وزيرة التخطيط تبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا آفاق التعاون
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:08 م
الوكيل الإخباري-   التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رانيا المشاط، خلال زيارتها الرسمية إلى المملكة.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة الأردنية والإسكوا، إضافة إلى مناقشة مشاريع الدعم الفني القائمة التي تقدمها اللجنة للمملكة في مجالات التنمية الاجتماعية والإحصاءات والبيانات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الوزيرة طوقان أهمية الدور البنّاء الذي تضطلع به الإسكوا في دعم الدول الأعضاء، من خلال توفير الدعم الفني وبناء القدرات بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدةً بالشراكة الوثيقة التي تجمع الأردن بالإسكوا.

كما تناول اللقاء أولويات التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز الجهود الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
 


gnews

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