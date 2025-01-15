 
الأربعاء 2025-01-15 06:45 م
 

وزيرة التنمية الإجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الأربعاء، 15-01-2025 06:41 م
الوكيل الإخباري-   تفقّدت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل، وذلك خلال زيارتها المفاجئة له، اليوم الأربعاء، حيث إطلعت على واقع الخدمات المقدمة في المركز للأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين من خدماته. اضافة اعلان


وأكدّت الوزيرة بني مصطفى، على ضرورة توفير أفضل الخدمات للمنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الوزارة في الوقوف على مستوى وواقع الخدمات المقدمة في دور الرعاية التابعة للوزارة.

وجالت، خلال زيارتها، في مرافق المركز، واستمعت إلى عدد من إحتياجات وملاحظات المنتفعين من خدمات المركز.
 
gnews

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