وزيرة التنمية الإجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل

وأكدّت الوزيرة بني مصطفى، على ضرورة توفير أفضل الخدمات للمنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الوزارة في الوقوف على مستوى وواقع الخدمات المقدمة في دور الرعاية التابعة للوزارة.
وجالت، خلال زيارتها، في مرافق المركز، واستمعت إلى عدد من إحتياجات وملاحظات المنتفعين من خدمات المركز.
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