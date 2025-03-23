وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى الإحتفال التكريمي بمناسبة عيد الأم في عجلون

07:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725031 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، الإحتفال التكريمي بمناسبة عيد الأم، الذي أقامه منتدى الجنيد الثقافي، الذي تخلله إفطاراً رمضانياً، في بلدة عبين عبلين بمحافظة عجلون، بحضور عدد من وجهاء المجتمع المحلي ومسؤولي المحافظة. اضافة اعلان





واستهلت بني مصطفى كلمتها، بتهنئتها للأمهات في عيدهن، الذي يتزامن مع الإحتفال بيوم الكرامة، مؤكدة على ان ذكرى الكرامة لا تغيب عن وجدان الأردنيين، ومستذكرةً بطولات الجيش العربي المصطفوي، الذي سطّر فيه رجالات الأردن حقبة مشرفة ومسيرة إنجاز من تاريخ الأردن.



وأثنت على مسيرة الأمهات الأردنيات، في تربية ابنائهن وتنشئتهم، وجهودهن في ما حققه الأبناء من إنجازات علمية وأكاديمية وإجتماعية على كافة المستويات ومختلف الصعد.