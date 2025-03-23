وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى الإحتفال التكريمي بمناسبة عيد الأم في عجلون

واستهلت بني مصطفى كلمتها، بتهنئتها للأمهات في عيدهن، الذي يتزامن مع الإحتفال بيوم الكرامة، مؤكدة على ان ذكرى الكرامة لا تغيب عن وجدان الأردنيين، ومستذكرةً بطولات الجيش العربي المصطفوي، الذي سطّر فيه رجالات الأردن حقبة مشرفة ومسيرة إنجاز من تاريخ الأردن.
وأثنت على مسيرة الأمهات الأردنيات، في تربية ابنائهن وتنشئتهم، وجهودهن في ما حققه الأبناء من إنجازات علمية وأكاديمية وإجتماعية على كافة المستويات ومختلف الصعد.
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