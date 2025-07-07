وزيرة التنمية الإجتماعية تفتتح المركز الوطني للتوحد في محافظة الزرقاء

03:20 م

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الوكيل الإخباري- ‏افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين في الزرقاء، المركز الوطني للتوحد، بحضور محافظ الزرقاء د. فراس ابو قاعود، وعدد من نواب المحافظة، ومدير الشرطة العميد فهد أبو وندي، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد، وعدد من أهالي الأطفال متلقي الخدمات. اضافة اعلان



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‏وأكدت بني مصطفى على التوجيهات الملكية السامية بأهمية إيلاء العناية والرعاية اللازمة للفئات الأكثر حاجة، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى ما جاء في إعلان برلين -عمان، والذي انبثق عن القمة العالمية للإعاقة 2025، التي انعقدت بتنظيم مشترك بين الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، بمشاركة وحضور ملكي سامي من لدن جلالة عبد الله الثاني المعظم، حيث ركز الإعلان بصورة أساسية‏ على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



‏وأشارت إلى أن المركز الوطني للتوحد هو المركز الأول من نوعه الذي يقدم خدمات متخصصة لأطفال التوحد، وإنشاءه يأتي نتاج جهود مستمرة تقودها الوزارة، ويمثل إنجازاً نوعياً تجسد في الشراكة والتعاون والتكامل مع القطاعين الخاص والتطوعي، حيث تمثلت هذه الشراكة من خلال إعادة تأهيل المركز وتجهيزه بدعم من جمعية البنوك الأردنية، و بتبرع من إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الزرقاء بالمبنى لخمسة عشر عاماً، وبالتعاون مع جمعية شعاع الأمل الخيرية.