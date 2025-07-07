وزيرة التنمية الإجتماعية تفتتح المركز الوطني للتوحد في محافظة الزرقاء

وأكدت بني مصطفى على التوجيهات الملكية السامية بأهمية إيلاء العناية والرعاية اللازمة للفئات الأكثر حاجة، ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى ما جاء في إعلان برلين -عمان، والذي انبثق عن القمة العالمية للإعاقة 2025، التي انعقدت بتنظيم مشترك بين الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، بمشاركة وحضور ملكي سامي من لدن جلالة عبد الله الثاني المعظم، حيث ركز الإعلان بصورة أساسية على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن المركز الوطني للتوحد هو المركز الأول من نوعه الذي يقدم خدمات متخصصة لأطفال التوحد، وإنشاءه يأتي نتاج جهود مستمرة تقودها الوزارة، ويمثل إنجازاً نوعياً تجسد في الشراكة والتعاون والتكامل مع القطاعين الخاص والتطوعي، حيث تمثلت هذه الشراكة من خلال إعادة تأهيل المركز وتجهيزه بدعم من جمعية البنوك الأردنية، و بتبرع من إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الزرقاء بالمبنى لخمسة عشر عاماً، وبالتعاون مع جمعية شعاع الأمل الخيرية.
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