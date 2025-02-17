وزيرة التنمية الاجتماعية: التنوع الثقافي في الأردن يدعم الابتكار والإبداع

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، إنّ الأردن يحظى بتنوع وتعدد أفضى إلى إنتاج أنماط ثقافية متميزة تمثل خصوصية للمجتمع الأردني، ويمكن استثمارها في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

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جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "التراث الثقافي يلتقي بالابتكار: مستقبل الصناعات الإبداعية"، نظّمتها جمعية أصدقاء المهرجانات الأردنية في مركز الحسين الثقافي، بحضور العين هيفاء النجار، والمدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، والمفوض التنفيذي للهيئة الملكية للأفلام رجا غرغور، والفنان التشكيلي المهندس عمار خماش، والدكتور سامي الحوراني.