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وزيرة التنمية الاجتماعية: التنوع الثقافي في الأردن يدعم الابتكار والإبداع

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الإثنين، 17-02-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، إنّ الأردن يحظى بتنوع وتعدد أفضى إلى إنتاج أنماط ثقافية متميزة تمثل خصوصية للمجتمع الأردني، ويمكن استثمارها في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

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جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "التراث الثقافي يلتقي بالابتكار: مستقبل الصناعات الإبداعية"، نظّمتها جمعية أصدقاء المهرجانات الأردنية في مركز الحسين الثقافي، بحضور العين هيفاء النجار، والمدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، والمفوض التنفيذي للهيئة الملكية للأفلام رجا غرغور، والفنان التشكيلي المهندس عمار خماش، والدكتور سامي الحوراني.


وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التجذّر الثقافي، وتوظيف رأس المال البشري في إطار نموذج وطني أردني إبداعي، والبحث عن الممكنات الثقافية التي تميّز المجتمع الأردني، وعن أشكال غير تقليدية في استعادتها، وترويجها، وتطويرها، وتسويقها على نطاق واسع، محليًا وعربيًا وعالميًا.

 
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