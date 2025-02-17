وزيرة التنمية الاجتماعية: التنوع الثقافي في الأردن يدعم الابتكار والإبداع

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "التراث الثقافي يلتقي بالابتكار: مستقبل الصناعات الإبداعية"، نظّمتها جمعية أصدقاء المهرجانات الأردنية في مركز الحسين الثقافي، بحضور العين هيفاء النجار، والمدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، والمفوض التنفيذي للهيئة الملكية للأفلام رجا غرغور، والفنان التشكيلي المهندس عمار خماش، والدكتور سامي الحوراني.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التجذّر الثقافي، وتوظيف رأس المال البشري في إطار نموذج وطني أردني إبداعي، والبحث عن الممكنات الثقافية التي تميّز المجتمع الأردني، وعن أشكال غير تقليدية في استعادتها، وترويجها، وتطويرها، وتسويقها على نطاق واسع، محليًا وعربيًا وعالميًا.
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