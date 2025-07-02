وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث آفاق التعاون مع السفيرة التونسية في المملكة

09:15 م

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الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، مع السفيرة التونسية في الأردن، مفيدة الزريبي، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون المستمر في مجال الخدمات الاجتماعية. اضافة اعلان





واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز البرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، وتطوير منظومة عمل الوزارة بشقيها التنموي والرعائي، والإنجازات التي تحققت على صعيد التشريعات وسياسات الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.



وتناولت، الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال بدائل الايواء، والانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الاجتماعية الدامجة، بهدف إعادة ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئتهم الطبيعية.



وتطرقت إلى الجهود المشتركة في استضافة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الابعاد في الأردن، وتقديرها للجمهورية التونسية في المصادقة على النظام الأساسي للمركز، الذي يخدم سياسات الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الابعاد، ويوفر قاعدة بيانات عربية تسهم في تحسين مؤشرات الدول العربية في التقارير الدولية.



وبحثت التعاون في إطار البرامج الاجتماعية المشتركة، من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، والعمل الجاري على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة، وكبار السن، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات العمل الاجتماعي.



من جانبها، أشادت السفيرة الزريبي بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة في المملكة الأردنية الهاشمية، والجهود المبذولة لخدمة الفئات المستهدفة، وتطلعها إلى تعميق آواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.