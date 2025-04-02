وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، تناولت بني مصطفى، خلال اللقاء، الإنجازات التي تحققت في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الفقيرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والشباب، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويصون كرامتهم الإنسانية.
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