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وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأربعاء، 02-04-2025 07:46 م

الوكيل الإخباري-    بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة بن يحيى، اليوم الأربعاء، سبل التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة؛ وذلك على هامش مشاركتها في أعمال في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين في برلين.

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‏ وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، تناولت بني مصطفى، خلال اللقاء، الإنجازات التي تحققت في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الفقيرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والشباب، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويصون كرامتهم الإنسانية.

 

‏وعلى صعيد آخر، التقت بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة بن صالح العلوي، وبحثت خلال اللقاء، أهمية التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتعلق بتشخيص وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التدخل المبكر.

 
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