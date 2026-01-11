وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير الكندي التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع السفير الكندي في عمان، لويس مارتن، سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية.

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك في مجال البرامج التي تنفذها الوزارة، لا سيما في مجال تنفيذ مشروع دعم الحضانات الذي يسهم بصورة إيجابية في تمكين قطاع الرعاية، إضافة إلى دعم مشروع "الواحات لتمكين المرأة والفتاة، الذي ينفذ في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنمية المستدامة وخدمة الفئات الأكثر احتياجا.



وأشارت إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجانبين في مجال تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية، والتي شملت التعاون في مجال بناء قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي، والمتمثلة في اعتماد البرامج والمسارات التدريبية وفق نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، من خلال دعم ورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية – فرع الأردن، ضمن مشروع "بكرة" الممول من الحكومة الكندية.



واستعرضت بني مصطفى عددا من البرامج الاجتماعية والخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، لا سيما ما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعكس التزامات الأردن تجاههم، وتنسجم مع إعلان عمان – برلين، الصادر عن القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة العام الماضي.