وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير الكندي التعاون المشترك

وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك في مجال البرامج التي تنفذها الوزارة، لا سيما في مجال تنفيذ مشروع دعم الحضانات الذي يسهم بصورة إيجابية في تمكين قطاع الرعاية، إضافة إلى دعم مشروع "الواحات لتمكين المرأة والفتاة، الذي ينفذ في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنمية المستدامة وخدمة الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجانبين في مجال تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية، والتي شملت التعاون في مجال بناء قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي، والمتمثلة في اعتماد البرامج والمسارات التدريبية وفق نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، من خلال دعم ورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية – فرع الأردن، ضمن مشروع "بكرة" الممول من الحكومة الكندية.
واستعرضت بني مصطفى عددا من البرامج الاجتماعية والخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، لا سيما ما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعكس التزامات الأردن تجاههم، وتنسجم مع إعلان عمان – برلين، الصادر عن القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة العام الماضي.
من جانبه، أكد السفير الكندي، أهمية التعاون في مجال تبادل الخبرات، وقطاع الرعاية، والبرامج التي تنفذها الوزارة، وأهمية الدور الذي تقوم به في تمكين الفئات المستهدفة من برامجها، مشيرا إلى تطلعه لتطوير آفاق التعاون المشترك بين الجانبين مستقبلا.
-
أخبار متعلقة
-
الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان
-
أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية
-
خبير يوجه تحذير أمني لجميع مستخدمي "انستغرام" في الأردن
-
تنويه هام من مديرية الأمن العام
-
سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الشواربة: خطة لسداد مديونية أمانة عمّان خلال 10 سنوات
-
مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه