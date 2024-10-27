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وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير اليمني التعاون المشترك

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الأحد، 27-10-2024 07:04 م

الوكيل الإخباري-    بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع السفير اليمني في عمان جلال فقيرة، آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الاجتماعية.

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واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، عدداً من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من برامجها، وجهودها في مجال الحد من الفقر، وآليات استهداف المحتاجين للحماية الاجتماعية، وبرامج تمكين العاملين في مجال الرعاية الإيوائية للأطفال من فئتي التفكك الأسري وفاقدي السند الأسري.


وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات في عدد من المجالات، وتعزيز العمل التطوعي وتفعيل دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

 
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