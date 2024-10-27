وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير اليمني التعاون المشترك

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، عدداً من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من برامجها، وجهودها في مجال الحد من الفقر، وآليات استهداف المحتاجين للحماية الاجتماعية، وبرامج تمكين العاملين في مجال الرعاية الإيوائية للأطفال من فئتي التفكك الأسري وفاقدي السند الأسري.
وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات في عدد من المجالات، وتعزيز العمل التطوعي وتفعيل دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
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