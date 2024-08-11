وزيرة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماعا حول الدمج الاجتماعي للمنتفعين من دور الرعاية

05:51 م

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الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إجتماعاً؛ اليوم الأحد في مركز الوزارة، مع ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة، وممثلين عن دور الرعاية في المؤسسات التطوعية والشريكة، بهدف تبادل وجهات النظر والاستماع للآراء حول الدمج الإجتماعي والتغطيات الإعلامية المتعلقة بالأطفال المنتفعين من دور الرعاية.



وأكدّت بني مصطفى، على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال المنتفعين من دور الرعاية والحماية، ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتغطيات الإعلامية وظهورهم عبر وسائل الإعلام، من الجوانب القانونية والإجتماعية والنفسية، ومدى مساهمة ذلك في الدمج الاجتماعي، الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن رؤية الوزارة وتدابيرها حيالهم.



وأضافت، أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على صون كرامة الأطفال المتتفعين من دور الرعاية التابعة لها، وعدم استغلاهم وتعرضهم للخطر.