وزيرة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماعا حول الدمج الاجتماعي للمنتفعين من دور الرعاية

وأكدّت بني مصطفى، على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال المنتفعين من دور الرعاية والحماية، ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتغطيات الإعلامية وظهورهم عبر وسائل الإعلام، من الجوانب القانونية والإجتماعية والنفسية، ومدى مساهمة ذلك في الدمج الاجتماعي، الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن رؤية الوزارة وتدابيرها حيالهم.
وأضافت، أن وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على صون كرامة الأطفال المتتفعين من دور الرعاية التابعة لها، وعدم استغلاهم وتعرضهم للخطر.
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