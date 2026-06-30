وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد الواقع الخدمي في لواء البترا

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي المهندس عدنان السواعير، وعددا من أعضاء المجلس، بحضور النائبين يوسف الرواضية ورانيا خليفات، ومحافظ معان خالد الحجاج، وذلك في مستهل جولتها الميدانية للواء البترا وتفقدها الواقع الخدمي، والتي شملت افتتاح حضانة مؤسسية، ومتابعة مشاريع إنتاجية لدى جمعيات خيرية، والتقت ممثلي جمعيات خيرية في اللواء، وأسراً محتاجة.

اضافة اعلان



وتحدثت بني مصطفى خلال اللقاء عن الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية في إقليم البترا، مؤكدة سعي الوزارة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى إيلاء المنطقة الأولوية في الخدمات المقدمة، وتعزيز سبل توفير الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في البترا، خاصة في ظل تأثرهم بالظروف التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي أثر على قطاع السياحة في الإقليم.



بدوره، أكد السواعير، أن سلطة الإقليم تعمل على تعزيز الجانب التنموي، وتمكين الأسر، وتدريب وتأهيل الشباب والمرأة وتنمية مهاراتهم، والتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين.



وخلال لقاء جمعها برئيس وأعضاء ائتلاف الجمعيات الخيرية، أشارت بني مصطفى إلى أن زيارتها الميدانية للواء البترا تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر للوقوف على واقع الخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية لأبناء اللواء، والاستجابة لاحتياجاتهم، وكذلك للاطلاع على المشاريع الإنتاجية والخدمية لدى عدد من الجمعيات الخيرية والمدعومة من الوزارة، مبينة أن التعاون مع قطاع الجمعيات يجسد الشراكة الممتدة في تنفيذ المشاريع التنموية.



وأكدت أن قطاع الجمعيات يشكل شريكا أساسيا ميدانيا لوزارة التنمية الاجتماعية، مستعرضة أبرز ما تضطلع به الوزارة في مجال دعم وتمكين القطاع الخيري.



من جانبه، استعرض رئيس ائتلاف الجمعيات الخيرية فرحان الحسنات، البرامج والخدمات التي تقدمها جمعية وادي موسى الخيرية، والمشاريع التي تديرها جمعيات الائتلاف، وأثرها على أبناء المجتمع المحلي، والتي تركز بصورة أساسية على برامج التمكين الاقتصادي وإنشاء المشاريع الإنتاجية المستدامة.



ودار نقاش موسع بين بني مصطفى، ورئيس وأعضاء ممثلي الجمعيات في اللواء، حيث طُرح عدد من المطالب والمقترحات والملاحظات، وأوعزت الوزيرة للمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية بدراسة جميع المطالب والعمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة.



وفي منطقة وادي موسى التابعة للواء، افتتحت بني مصطفى، حضانة جمعية وادي موسى الخيرية بدعم وتمويل من وزارة التنمية.



وقالت، إن افتتاح حضانة تابعة للجمعية يأتي في إطار نهج الوزارة المؤسسي في دعم الجمعيات وتعزيز دورها التنموي بما يخدم المجتمع المحلي، والتشجيع على إنشاء الحضانات المؤسسية والمنزلية، مشيرة إلى أن إنشاء الحضانات يساهم في تشجيع المرأة على العمل في ظل توفير بيئة آمنة وصحية لأطفالهن.



وأعلنت عن دعم صيانة وتجهيز قاعة متعددة الأغراض تابعة لجمعية وادي موسى من خلال صندوق دعم الجمعيات التابع لسجل الجمعيات.



من جانب آخر، زارت بني مصطفى جمعية سيدات الوادي للتنمية الاجتماعية، واطلعت على الخدمات التي تقدمها الجمعية، حيث وجهت المعنيين في الوزارة لدعم الجمعية لاستكمال إنشاء قاعة متعددة الأغراض لخدمة أبناء وبنات المجتمع المحلي في المنطقة.



وتفقدت بني مصطفى، عددا من الأسر المحتاجة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمعت إلى احتياجاتهم، وقدمت لهم المساعدات، موجهة المعنيين لدراسة واقع الأسر وتقديم الدعم لها.



من جانبه، أشاد الحجاج، بهذه الزيارة، التي تأتي في ظل ظروف استثنائية انعكست سلبا على المواطنين في محافظة معان ككل، وفي الشوبك والبترا على وجه الخصوص، نتيجة التداعيات الإقليمية على القطاع السياحي في اللواءين، مشيدا بجهود وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة ضمن برامج الوزارة والصندوق.