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وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد في الرصيفة

وزيرة التنمية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية
السبت، 19-10-2024 02:17 م
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الاعاقات، ودار تربية وتأهيل الاحداث في الرصيفة.  اضافة اعلان


وإطلعت خلال زيارتها المفاجئة لهما على مستوى وواقع الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئتي الأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث فيهما .  

وأكدّت بني مصطفى أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الوزارة في الوقوف على ما تقدمه الدور والمراكز التابعة لها للفئات الاجتماعية المختلفة . 

كما تفقدت بني مصطفى أعمال الصيانة واعادة التاهيل التي تمت في كلا المركزين، والتي شملت بعض الأقسام التابعة لهما. 

 وشدّدت على حرص الوزارة على القيام بواجبها في تقديم أفضل الخدمات لهم، وفق أفضل المعايير، وسعي الوزارة المستمر لتطوير وتحسين هذه الخدمات .
 
gnews

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