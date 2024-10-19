وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الأمل الجديد في الرصيفة

وإطلعت خلال زيارتها المفاجئة لهما على مستوى وواقع الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئتي الأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث فيهما .
وأكدّت بني مصطفى أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار نهج الوزارة في الوقوف على ما تقدمه الدور والمراكز التابعة لها للفئات الاجتماعية المختلفة .
كما تفقدت بني مصطفى أعمال الصيانة واعادة التاهيل التي تمت في كلا المركزين، والتي شملت بعض الأقسام التابعة لهما.
وشدّدت على حرص الوزارة على القيام بواجبها في تقديم أفضل الخدمات لهم، وفق أفضل المعايير، وسعي الوزارة المستمر لتطوير وتحسين هذه الخدمات .
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