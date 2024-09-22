وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

واطلعت بني مصطفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين من الذكور والاناث، والذين يعانون من الإعاقة الشديدة والمتعددة، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل على رعايتهم وتأهيلهم، وعدم التأخر أو التقصير في الخدمات المقدمة للمنتفعين.
وأكدت بني مصطفى حرص وزارة التنمية الاجتماعية على القيام بواجبها تجاه هذه الفئة العزيزة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، مشددة على أن الوزارة توليهم الاهتمام والرعاية الكاملة.
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