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وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز جرش للرعاية والتأهيل

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الأحد، 22-09-2024 05:35 م
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مركز جرش للرعاية والتأهيل خلال زيارة مفاجئة قامت بها اليوم الأحد للمركز.    اضافة اعلان


واطلعت بني مصطفى على الخدمات المقدمة للمنتفعين من الذكور والاناث، والذين يعانون من الإعاقة الشديدة والمتعددة، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل على رعايتهم وتأهيلهم، وعدم التأخر أو التقصير في الخدمات المقدمة للمنتفعين.  

وأكدت بني مصطفى حرص وزارة التنمية الاجتماعية على القيام بواجبها تجاه هذه الفئة العزيزة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، مشددة على أن الوزارة توليهم الاهتمام والرعاية الكاملة.
 
gnews

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