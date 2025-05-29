وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر

الوكيل الإخباري- ‏رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، تخريج عدد من سيدات المجتمع المحلي في دورات الخياطة ومهن التجميل، في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع المحلي، في لواء الموقر.

اضافة اعلان



‏ وقالت بني مصطفى في كلمتها خلال الفعالية، بحضور متصرف اللواء مصطفى العبادي، ورئيس بلدية الموقر عوض الجبور، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة منال بنكيران، إن الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من سيدات المجتمع المحلي بعد إنهاء تدريبهن واكتسابهن المهارات اللازمة في أعمال الخياطة والتجميل، يتزامن من احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، الأمر الذي يشير إلى الإنجازات المتواصلة على جميع الأصعدة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.



‏ ‏وأشارت إلى أهمية ما تم إنجازه في المركز من تطوير في الخدمات وإعادة تأهيل للمرافق، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته الميدانية للمركز في شهر آذار الماضي، بدعم البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منه، وتدريب السيدات المتدربات على مهن الخياطة والتجميل بهدف الحصول على فرص العمل، واستدامة مشاريعهن الإنتاجية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الحديقة، التابعة للمركز، لتخدم أبناء المجتمع المحلي.



‏ ‏وأوضحت بني مصطفى، أهمية الخدمات التي يقدمها المركز، من خلال "مشروع الواحات لتمكين المرأة والفتاة" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الائتمان، الممول من الوزارة، بهدف توفير القروض للأسر، لمساعدتها في إنشاء مشاريعها الإنتاجية، وتوفير مصادر دخل لها، وتوفير فرص عمل جديدة، وخدمات رياض الأطفال التعليمية لأبناء المجتمع للمحلي، ومن خلال مشروع "مكاني"، الذي يهدف إلى تقديم التدريب في على المهارات الحياتية والدعم النفسي والاجتماعي وتنمية الطفولة المبكرة.



‏كما أشادت بالشراكة الفاعلة مع المنظمات في تنفيذ المشاريع والبرامج للفئات المستهدفة في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، لا سيما منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونسيف، مشيرة إلى أهمية استمرارية الشراكة الفاعلة معها، بما يلبي احتياجات الفئات المستهدفة من الخدمات.