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وزيرة التنمية الاجتماعية تُدلي بصوتها في سوف بمحافظة جرش

وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى
الثلاثاء، 10-09-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري-   أدلت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بصوتها في مدرسة البرج الثانوية المختلطة الواقعة بمنطقة سوف في محافظة جرش.

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وأكدت الوزيرة بني مصطفى ضرورة توجه الناخبين والناخبات إلى صناديق الاقتراع ومشاركة الجميع، خاصة النساء، في العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من خلال مشاركتها الفاعلة في الانتخابات.


وتأتي مشاركة بني مصطفى في إطار الالتزام الوطني والمجتمعي للمساهمة في تعزيز وتطوير العملية الديمقراطية.

 
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