وزيرة التنمية الاجتماعية تُدلي بصوتها في سوف بمحافظة جرش

الوكيل الإخباري- أدلت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بصوتها في مدرسة البرج الثانوية المختلطة الواقعة بمنطقة سوف في محافظة جرش.

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وأكدت الوزيرة بني مصطفى ضرورة توجه الناخبين والناخبات إلى صناديق الاقتراع ومشاركة الجميع، خاصة النساء، في العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من خلال مشاركتها الفاعلة في الانتخابات.