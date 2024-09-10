وزيرة التنمية الاجتماعية تُدلي بصوتها في سوف بمحافظة جرش

وأكدت الوزيرة بني مصطفى ضرورة توجه الناخبين والناخبات إلى صناديق الاقتراع ومشاركة الجميع، خاصة النساء، في العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من خلال مشاركتها الفاعلة في الانتخابات.
وتأتي مشاركة بني مصطفى في إطار الالتزام الوطني والمجتمعي للمساهمة في تعزيز وتطوير العملية الديمقراطية.
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