وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال جمعيتي قلقيلية وتلاع العلي بعيد الاستقلال

جاء ذلك خلال رعايتها الاحتفال الذي أقامته جمعية قلقيلية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة جمعية تلاع العلي الخيرية، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية.
وقالت بني مصطفى: إن ثمانين عاما من الاستقلال ليست مجرد سنوات تعد في التاريخ، بل مسيرة وطن كتبت بالتضحيات، وصيغت بالإرادة، وحُفظت بدماء الشهداء وجهود الأردنيين الأوفياء.
وأشارت إلى أن 25 أيار عام 1946 شكل بداية رحلة بناء الدولة الأردنية الحديثة التي قامت على الحكمة والاعتدال وسيادة القانون واحترام الإنسان، مؤكدة أن الهاشميين حملوا أمانة الوطن، وصنعوا من الأردن قصة نجاح، رغم شح الموارد وكثرة التحديات، ورسخوا نهجا قائما على خدمة الإنسان وصون كرامته والدفاع عن قضايا الأمة.
وبينت أن الأردن واجه خلال العقود الثمانية الماضية أزمات عدة عصفت بالمنطقة، إلا أنه بقي ثابتا بفضل وحدة شعبه وحكمة قيادته الهاشمية وإيمان الأردنيين بوطنهم، لافتة إلى أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمضي بثقة نحو المستقبل، حاملة رسالة السلام والاعتدال، ومدافعة عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
