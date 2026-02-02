وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- ‏رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، الاحتفال الذي أقامته مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الرابع والستين، والذي شارك فيه وقدّم فقراته أطفال المؤسسة، تعبيرا عن وفائهم لقائد الوطن، تزامنا مع احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

‏وقالت بني مصطفى إن الاحتفال الذي أقامته مؤسسة الحسين الاجتماعية، بمشاركة الأطفال المنتفعين من خدماتها، رسم لوحة محبة ووفاء من الأطفال لقائد الوطن بعيد ميلاده الميمون، لما يوليه جلالة الملك من رعاية سامية لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، إلى جانب ما تحظى به هذه الفئة من رعاية كريمة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خلال متابعته لتنفيذ استراتيجية دور رعاية الأطفال.



‏وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة مستمرة في سعيها لإدماج الأطفال المنتفعين من خدمات المؤسسة، وتفاعلهم مع المناسبات الوطنية، ومشاركتهم فيها، في إطار منظومة من الخدمات المتكاملة المقدمة لهم.



‏وتخلل الحفل عرض فيديو قصير إهداء لجلالة الملك، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، عبر فيه أطفال المؤسسة عن معايدتهم لقائد الوطن بعيد ميلاده، وعرضاً لفيديو "شو بدك تصير بالمستقبل" الذي عكس أحلام أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية وطموحاتهم.