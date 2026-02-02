وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاد الملك

وقالت بني مصطفى إن الاحتفال الذي أقامته مؤسسة الحسين الاجتماعية، بمشاركة الأطفال المنتفعين من خدماتها، رسم لوحة محبة ووفاء من الأطفال لقائد الوطن بعيد ميلاده الميمون، لما يوليه جلالة الملك من رعاية سامية لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، إلى جانب ما تحظى به هذه الفئة من رعاية كريمة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خلال متابعته لتنفيذ استراتيجية دور رعاية الأطفال.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة مستمرة في سعيها لإدماج الأطفال المنتفعين من خدمات المؤسسة، وتفاعلهم مع المناسبات الوطنية، ومشاركتهم فيها، في إطار منظومة من الخدمات المتكاملة المقدمة لهم.
وتخلل الحفل عرض فيديو قصير إهداء لجلالة الملك، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، عبر فيه أطفال المؤسسة عن معايدتهم لقائد الوطن بعيد ميلاده، وعرضاً لفيديو "شو بدك تصير بالمستقبل" الذي عكس أحلام أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية وطموحاتهم.
كما تضمنت فقرات الحفل قصيدة شعرية مهداة لجلالة الملك، ودبكات وطنية تراثية قدّمها أطفال الحسين محبة ووفاء لجلالته واحتفالًا بالتراث الأردني الأصيل، وفقرة وطنية فنّية قدمها الفنان محمد الشاقلدي، بمشاركة أطفال المؤسسة.
