وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى تخريج سيدات من المجتمع المحلي في دورات الخياطة ومهن التجميل

وقالت بني مصطفى، أن الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من سيدات المجتمع المحلي بعد إنهاء تدريبهن واكتسابهن المهارات اللازمة في أعمال الخياطة والتجميل؛ والذي يتزامن من إحتفالات المملكة بعيد الإستقلال الـ79، وهو ما يشير إلى الإنجازات المتواصلة على كافة الصعد بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم.
وأشارت إلى أهمية ما تم إنجازه في المركز من تطوير في الخدمات وإعادة تأهيل للمرافق، حيث وجه دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، خلال زيارته الميدانية للمركز في آذار من العام الجاري، بدعم البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منه ، وتسليم السيدات المتدربات على مهن الخياطة والتجميل الأدوات اللازمة، التي تمكنهن من الحصول على فرص العمل، وإستدامة مشاريعهن الإنتاجية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الحديقة، التابعة للمركز، لتخدم أبناء المجتمع المحلي.
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