وزيرة التنمية الاجتماعية تزور دار سيدة السلام

الوكيل الإخباري- زارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الأربعاء، دار سيدة السلام لكبار السن التطوعية في عمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وأعربت بني مصطفى عن تهانيها وتمنياتها لأبناء الطوائف المسيحية بدوام الخير والسلام، مؤكدة أن هذه المناسبة تجسد قيم المحبة والتعايش التي يتميز بها المجتمع الأردني.



وأكدت خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم الخدمات والدعم للفئات المستفيدة، مشددة على التزام الوزارة بمواصلة دعم هذه المؤسسات وتعزيز برامجها بما يسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية.



وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة ومن خلال تطوير السياسات والبرامج، تسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفئة كبار السن، مبينة أن وزارة التنمية الاجتماعية حققت عددًا من الإنجازات في هذا المجال، من أبرزها تعزيز خدمات دور رعاية كبار السن، ورفع مستوى الإشراف والرقابة عليها، والتوسع في برامج الرعاية النهارية والدعم الأسري.



واطلعت وزيرة التنمية خلال الزيارة على أوضاع الدار والخدمات المقدمة للمنتفعين والمنتفعات.



من جهتها، ثمنت إدارة دار سيدة السلام لكبار السن التطوعية هذه الزيارة، مشيدة باهتمام وزارة التنمية الاجتماعية ومتابعتها المستمرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

