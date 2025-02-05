وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

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الوكيل الإخباري- إستقبلت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة معز دريد، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل التعاون في مجال تنفيذ مبادرة تعزيز توظيف المرأة في الدول العربية، بحضور الأمينة العامة للّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، وممثلي وزارة البيئة والتخطيط والتعاون الدولي والإقتصاد الرقمي والريادة، وعدد من مسؤولي الوزارة. اضافة اعلان





وأكدّت بني مصطفى على أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أفضت إلى تعزيز مشاركة المرأة على أكثر من صعيد، وأهمية المبادرة الإقليمية لتعزيز توظيف المرأة في الدول العربية، بهدف مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية، التي تشمل الأردن وعدد من البلدان العربية.



وأشارت إلى أنه بعد دراسة أولويات إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وموائمتها مع أهداف مبادرة توظيف المرأة في الدول العربية، تبين وجود فرص للتعاون في المجالات التي تشملها المبادرة.