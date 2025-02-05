وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وأكدّت بني مصطفى على أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أفضت إلى تعزيز مشاركة المرأة على أكثر من صعيد، وأهمية المبادرة الإقليمية لتعزيز توظيف المرأة في الدول العربية، بهدف مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية، التي تشمل الأردن وعدد من البلدان العربية.
وأشارت إلى أنه بعد دراسة أولويات إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وموائمتها مع أهداف مبادرة توظيف المرأة في الدول العربية، تبين وجود فرص للتعاون في المجالات التي تشملها المبادرة.
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